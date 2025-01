Ilfattoquotidiano.it - La Cina salvagente dell’Iran: compra petrolio a prezzi stracciati. Italia citata in giudizio sulla Palestina | Tre notizie dal Medio Oriente

Guerre e cambiamenti politici. Ilè tornato al centro del dibattito internazionale e sulle pagine dei giornali. L’enorme flusso die l’attenzione concentrata sui grandi fatti internazionali che coinvolgono la regione hanno però lasciato nell’ombra altre news che meritano di essere riportate. Per questo, Ilfattoquotidiano.it ha deciso di recuperare alcune di queste che non hanno trovato spazio sui giornali nostrani. Può trattarsi di casi politici, storie uscite sui quotidiani, ma anche eventi culturali e sportivi che aiutano ad avere uno sguardo più completo su un’area complessa da raccontare. Ecco quindi le treche dovreste conoscere.Il governono citato in: “Violato il diritto internazionale”Il governono è chiamato a comparire davanti al Tar del Lazio il prossimo 5 febbraio.