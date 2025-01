Thesocialpost.it - Il treno arriva, l’auto non si accorge: incidente spaventoso, il VIDEO

Unquello che si è verificato nelle scorse ore nelle vicinanze di Ozimek, in Polonia. Un'auto ha attraversato un passaggio a livello non custodito, ignorando i segnali di avvertimento, proprio mentre sopraggiungeva un.L'impatto è stato violentissimo e ha distrutto completamente il veicolo. Miracolosamente il conducente è sopravvissuto e si trova ora ricoverato in ospedale con ferite gravi, ma non in pericolo di vita. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per chiarire le dinamiche dell'e valutare eventuali responsabilità.