Pronosticipremium.com - Fantacalcio, 5 giocatori da schierare alla 21° giornata: spunta Mancini

Leggi su Pronosticipremium.com

Siamo giunti21°di Serie A. Ormai più di metà campionato è volato, ma ilè nel pieno della suo corso. Proprio per tale motivo in questa rubrica, di settimana in settimana, verranno dati 5 nomi da. Non si tratterà di profili scontati, ma di possibili rivelazioni che potrebbero far svoltare laal fantallenatore di turno. Finalmente è tempo di aprire le danze.Roma-Genoa, occhio aIn una partita chiusa e fisica come quella tra Roma e Genoa attenzione ai calci piazzati. Un fattore che il club capitolino ha sfruttato spesso, anche negli scorsi anni, conche potrebbe rivelarsi decisivo. Gianluca, infatti, durante la guida di Fonseca aveva punti il Grifone di testa, regalando i tre punti ai giallorossi. Chissà che non possa ripetersi.