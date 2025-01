Ilrestodelcarlino.it - Caporalato, costringevano gli operai a lavorare più di 12 ore al giorno: arrestati marito e moglie

Pesaro, 17 gennaio 2025 – Sfruttavano manodopera nel settore tessile. I carabinieri hanno arrestato una coppia di cittadini cinesi con l’accusa di. Nei giorni scorsi, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Pesaro e Urbino, in collaborazione con la stazione carabinieri di Urbania, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini cinesi, residenti a Piandimeleto e domiciliati a Urbania. I due,, sono accusati di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro. Le indagini hanno portato alla luce un sistema consolidato di sfruttamento lavorativo ai danni di connazionali impiegati nel polo tessile della zona. L’attività investigativa, avviata nel gennaio 2023, durante un’ispezione presso un’azienda tessile locale, ha rivelato come i lavoratori fossero reclutati tra persone in condizioni di estrema vulnerabilità.