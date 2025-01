Biccy.it - Angela Melillo su Justine Mattera: “Amicizia finita per sempre, ecco cosa mi ha fatto!”

Leggi su Biccy.it

non sono più amiche.Lo ha raccontatoa Monica Setta nel corso delle registrazioni della nuova puntata di Storie Di Donne Al Bivio Week End (che vedremo sabato pomeriggio). A rovinare il rapporto sarebbe stata una bugia (a tratti quasi comica) che avrebbe detto, ovvero: “Io eabbiamo frequentato corsi di s3sso“.“è una bugiarda. Ci sono persone che fanno e dicono di tutto pur di attirare l’attenzione. E quello che ha detto non è vero. Tra me el’per. Ha detto che io e lei abbiamo frequentato corsi di s3sso. Non ci sarebbe nulla di male, ma il problema è che non è vero nulla e io non sopporto di essere tirata in ballo quando si tratta di cose false“.E quando entrambe le vedremo nel cast di Come Prima Più Di Prima, il nuovo show di Rai1 in stile Ora O Mai Più dedicato alle soubrette cinquantenni?da Monica Setta, le parole su sua figlia Miaa parte,ha parlato anche della sua gravidanza (non avrebbe potuto fare altrimenti da Monica Setta, amiamo per questo).