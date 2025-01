Lapresse.it - Unicredit e Ferrari, arriva la partnership da pole position

Leggi su Lapresse.it

Presentata a Milano latra. I rispettivi ceo, Andrea Orcel e Benedetto Vigna, hanno svelato ulteriori dettagli della collaborazione tra i due brand, una sinergia definita “un ottimo investimento” da Orcel e “un grosso vantaggio per entrambi” da Vigna. Ladecollerà a pochi giorni dall’avvio del nuovo Mondiale di Formula 1, il prossimo marzo, con in programma un grande evento congiunto a inizio mese tra le due società a Milano. Ma già la prossima settimana, con l’arrivo del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton per i primi test sulla ‘Rossa’, l’attenzione sul mondosalirà alle stelle.Il brand– dice l’ad– “si vedrà in più parti sulle nostre vetture” e che alla base della collaborazione con l’istituto di piazza Gae Aulenti “c’è un forte allineamento di valori”.