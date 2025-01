Lanazione.it - Terranuova in emergenza: si blocca Zhupa

Alessandrosalterà con tutta probabilità lo scontro diretto di domenica con il Trestina in programma allo stadio Matteini. Un’altra tegola si abbatte sulTraiana che dovrà fare a meno anche di Leonardo Tassi. Il centrocampista dovrà scontare una giornata di squalifica per recidività di ammonizione. L’attaccante arrivato in prestito dall’Arezzo, invece, che ha trascorso la prima parte della stagione a Montevarchi, nel match disputato a Gavorrano è stato sostituito al 21’ del primo tempo dopo essersi fatto male alla caviglia e le sue condizioni non gli consentiranno di scendere in campo questa domenica. Dovrà stare attento anche Sacconi, su cui pesa la diffida del giudice sportivo. E non è detto Lischi, out da due giornate in via precauzionale, riesca a tornare in tempo a disposizione del tecnico.