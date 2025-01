Pronosticipremium.com - Roma-Genoa, i convocati di Vieira: Balotelli out, c’è Gollini

Leggi su Pronosticipremium.com

Dopo i recuperi della 19ª giornata è tempo di tornare a giocare per il prosieguo del campionato. Alle ore 20:45 del 17 gennaio andrà in scena l’anticipo della 21ª giornata di Serie A e ad inaugurare il turno sarà lache sfiderà il. Quella dell’Olimpico sarà una sfida delicata per la classifica, dato il solo punto di distacco tra le due formazioni: i giallorossi si trovano a 24 punti al 10° posto, mentre il Grifone guidato da Patricksi trova soltanto un gradino più in basso. Ranieri si preparerà ad affrontare la sfida ancora una volta senza Bryan Cristante, ma potrà riabbracciare Ryan, giocatore in aria di addio e che avrebbe aperto diverse piste per il nuovo profilo tra i pali giallorossi. Proprio tra gli indiziati ci sarebbe, giocatore presente nella lista deidi Patrickper questa sfida e che potrebbe farsi piacere l’ambientazione dell’Olimpico, viste anche le voci che lo accosterebbero proprio ai giallorossi in questa sessione di calciomercato.