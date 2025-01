Romadailynews.it - Rifiuti: roulotte e elettrodomestici nella discarica abusiva a Ponte Mammolo, al via pulizia

Una, carcasse di auto,e scarti di ogni genere: saranno rimosse 500 tonte didiandata a fuoco nel luglio del 2023 e che ha allarmato la popolazione del quadrante. Il 23 dicembre scorso sono partite le operazioni di, a cura dell’azienda comunale per iAma, che andranno avanti fino alla fine del mese in corso: la durata stimata dell’intervento infatti e’ di 40 giorni. Stamattina il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha effettuato un sopralluogo nell’area dove gli operai sono a lavoro con mezzi speciali che separano gli scarti dalla terra e consentono di ridurre il peso dei materiali da avviare a smaltimento. “E’ un intervento particolarmente importante e atteso – ha detto Gualtieri -. Siamo in un’area dove ci sono stati ben due incendi, uno nel 2023 e uno nel 2024.