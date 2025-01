Secoloditalia.it - Nuova caduta del Papa: immobilizzato il braccio destro. E si riaccendono i rumors sulle dimissioni

Leggi su Secoloditalia.it

Ilè caduto di nuovo in casa a Santa Marta. La notizia è trapelata solo dopo diverse ore. «Questa mattina, a causa di unaa casa Santa Marta,Francesco ha riportato una contusione all’avam, senza fratture. Ilè statocome misura cautelativa». Lo rende noto la Sala Stampa Vaticana.Circa un mese fa, a inizio dicembre, Bergoglio aveva avuto un altro incidente domestico ed era apparso in udienza con un vistoso livido sul collo. Il Vaticano, in quell’occasione, aveva fatto sapere che l’anziano pontefice aveva battuto il mento sul comodino.Dal 2022Francesco ha iniziato a fare uso della sedia a rotelle. Tuttavia, a Santa Marta, Bergoglio si muove spesso con il bastone e ama ricevere giornalisti, politici, economisti e potenti della terra.