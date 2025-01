Panorama.it - Le sfilate della Milano Fashion Week Uomo

Dal 17 al 21 gennaio 2025, il capoluogo meneghino sarà ancora una volta palcoscenicomoda maschile con la. Con un programma ricco e variegato, il calendario prevede 20, 38 presentazioni, sette eventi e tre presentazioni su appuntamento, un format che continua a evolversi e ad adattarsi alle dinamichemoda contemporanea.Questa edizione, in particolare, segna il debutto di diversi brand, tra cui Pierre-Louis Mascia, PDF di Domenico Formichetti, e Saul Nash, che porteranno con sé nuove visioni e innovazioni nel panorama del menswear. Non mancheranno poi i grandi ritorni, come quello di Philipp Plein e Pronounce, pronti a riconfermare il loro posto in passerella con collezioni che spaziano tra il lusso e l'avanguardia.La settimanamoda non è però solo una vetrina per i designer più affermati, ma anche un'opportunità unica per i giovani talenti, come dimostrano le nuove presenze nel calendario delle presentazioni, tra cui Blauer X Pirelli, Federico Cina, Hevo e molti altri.