La tregua a Gaza e quegli strani effetti collaterali del trumpismo

Questa volta, dopo tanti annunci e altrettante smentite, l’accordo sul cessate il fuoco aè stato raggiunto. Alla giornalista che gli domandava se il merito sarebbe stato riconosciuto a lui o a Donald Trump, ieri, al termine della sua conferenza stampa, Joe Biden ha risposto con un sarcastico: «È uno scherzo?».Trattandosi del piano elaborato da Biden e che da mesi Biden tentava di imporre, senza riuscirci soprattutto per le resistenze di Benjamin Netanyahu, potrà apparire magari un’ingiustizia, ma non è uno scherzo. E il motivo per cui Netanyahu ha accettato ieri quello che fino a un minuto prima aveva ripetutamente assicurato che non avrebbe accettato mai – lasciare Hamas al suo posto, tanto per cominciare – dipende, almeno in parte, proprio da Trump.Come ha scritto Amos Harel su Haaretz, infatti, la svolta è arrivata nell’incontro del primo ministro israeliano con Steven Witkoff, un miliardario amico del presidente eletto, nonché suo prossimo inviato speciale in Medio Oriente.