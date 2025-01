Ilnapolista.it - Il City copre d’oro (60/65 milioni) la Juve per Cambiaso? Non è detto

Il Manchesterpronto a fare follie per Andrea, esterno dellantus. Sarebbe anche l’asso nella manica di Giuntoli che deve ancora acquistare almeno un difensore e sistemare il reparto offensivo, al netto degli ingressi di Alberto Costa e Kolo Muani. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, via Sky Sport, ilè pronto a fare un’offerta tra i 60 e i 65. Lantus prova ad alzare il prezzo a 80.Il ManchestersuScrive Di Marzio su X:Il Manchestersi sta avvicinando ad Andreae stanno preparando un’offerta allantus nell’intervallo € 60-65m. Sky Sport..@Manare closing in to Andrea #and are preparing a bid to @ntusfc in the range of €60-65m. @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 16, 2025Lantus chiede 80per lasciarlo partire a gennaio.