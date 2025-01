Ilfattoquotidiano.it - Danielle Collins si schiaffeggia il sedere e sfotte il pubblico degli Australian Open: “Mi sono presa il vostro grosso assegno” – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Avete presente il famoso concetto “bisogna sapere perdere ma anche saper vincere“? Deve essere sfuggito alla tennista, che del resto non è nota per una carriera dai comportamenti irreprensibili. La 31enne americana, numero 11 al mondo, è stata protagonista di una serie di imbarazzanti cadute di stile dopo aver battuto la giovanea Destanee Aiava nel secondo turnose l’ècon il, che ha ovviamente tifato per la beniamina di casa. Prima ha mandato baci ironici, poi si è perfinota ile si è presentata ai microfoni perre gli spettatori presenti: “Durante la partita midetta: ‘Già chequi, tanto vale prendere quel‘”. Una frase che ha scatenato ulteriormente i fischi del