Lanazione.it - Cortona, tre nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 16 gennaio 2025 – L’Amministrazione comunale diesprime soddisfazione per l’approvazione del piano triennale di investimenti di Arezzo Casa spa, la società partecipata dai comuni che si occupa di. Nel documento a cui è stato dato l’ok è previsto l’acquisto e il recupero di treall’ex casa del popolo di Farneta. Il programma prevede lo stanziamento per quest’anno di circa 70mila euro per la progettazione e l’affidamento dei lavori. Il cronoprogramma indica per il 2026 un ulteriore stanziamento di circa 560mila euro per l’avvio delle opere e di ulteriori 70mila euro per la conclusione dei lavori nel 2027. «Sono molto soddisfatta del risultato raggiunto che a breve prevede l’invio del progetto ai nostri uffici per il vaglio definitivo - dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Lucia Lupetti - Si prevede e auspichiamo di iniziare i lavori entro l’anno.