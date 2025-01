Ilrestodelcarlino.it - Bimbi in festa al Reparto volo della polizia di Bologna

, 16 gennaio 2025 – Grande, sabato, al, dove come tradizione, ogni anno, il gruppo San Cristoforo organizza una giornata di giochi e divertimento per i bambini, con tanto di Befana. Con il presidente Marco Cinti e il dirigente delCoriolano Conte, c’erano tanti bambini, ragazzi con disabilità, ospiti di case famiglia e comunità. A intrattenere tutti ci hanno pensato l’Uomo Ragno, i corsari, gli sbandieratori petroniani. I bambini hanno potuto ammirare la Lamborghinistradale, farsi truccare al truccaCroce rossa e giocare con i soccorritori del soccorso alpino, tra tante calze e l’immancabile Befana in elicottero.