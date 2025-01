Ilveggente.it - Anna Kalinskaya, è finita: l’annuncio ufficiale viaggia sui social

Leggi su Ilveggente.it

ko, decisione presa:è arrivato tramite Instagram Stories.Non si può certo dire che il suo 2025 sia iniziato sotto una buona stella. Anzi, semmai è l’esatto contrario. Neanche il tempo di entrare nel vivo della nuova stagione che subito si è ritrovata, sua malgrado, a dover fronteggiare un bel po’ di problemi. Problemi dei quali dovrà identificare, adesso, le esatte radici, se vorrà correre ai ripari in tempo perché la situazione non degeneri ulteriormente., èsui(AnsaFoto) – Ilveggente.itNon è un momento facile, insomma, per, la talentuosissima tennista russa oggi al sedicesimo posto della classifica mondiale femminile. In tanti avrebbero puntato su un suo exploit agli Australian Open, essendo lei cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi mesi, ma i suoi sostenitori si sono ritrovati, alla fine della fiera, con un pugno di mosche in mano.