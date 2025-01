Liberoquotidiano.it - Tabacco, Philip Morris Italia lancia quarta edizione call for innovation dedicata alla filiera

Roma, 15 gen. (Adnkronos) -ladi 'BeLeaf: Be The Future',forvolta a promuovere lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative tese a rendere ladelpiù sostenibile e digitalizzata. Realizzata insieme ad Almacube,hub e incubatore certificato dal Ministero delle Imprese, l'iniziativa è rivolta a start-up, spin-off e pmi innovative nazionali e internazionali che abbiano sviluppato tecnologie applicabili al settore agritech e in particolarecoltivazione, raccolta e lavorazione del. Le realtà partecipanti potranno confrontarsi nell'ambito di cinque 'areas' che spaziano dall'agricoltura predittiva all'essiccazione, lavorazione e conservazione del; dalle soluzioni innovative per la raccolta a quelle relative ai biomateriali sostenibili e all'ottimizzazione del processo produttivo.