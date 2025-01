Su radio e tv italiane si parla di Cecilia Sala ogni 12 secondi

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime due settimane, la vicenda diha tenuto banco sui nostri media: dal giorno in cui è stata diffusa la notizia del suo arresto in Iran, il nome della giornalista ha infatti ottenuto sullee le tv4.810 citazioni, unadodici. Il picco (446 menzioni, circa 3 volteminuto) è stato raggiunto mercoledì 8 gennaio, quandoè tornata in Italia.Il dato emerge dal monitoraggio sulle principali emittenti televisive efonichesvolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dalto. Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative anel periodo compreso fra venerdì 27 dicembre e lunedì 13 gennaio.