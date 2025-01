Terzotemponapoli.com - Pellegrini-Napoli: Un bivio cruciale nella carriera del capitano della Roma

Lorenzo, il, potrebbe trovarsi di fronte a una scelta decisiva sul suo futuro già nelle prossime settimane. Secondo il CorriereSera, la situazione è in evoluzione e il centrocampista giallorosso, attualmente in scadenza di contratto nel 2026, potrebbe decidere di cambiare squadra già a gennaio. Un eventuale trasferimento alè una possibilità concreta, con il club partenopeo che monitora attentamente la situazione.Lae il futuro incerto delha sempre rappresentato un simbolo. La sua fedeltà al club è stata dimostrata negli anni, ma ora il momento sembra essere quello di una riflessione profonda sul futuro. La, in una fase di transizione sotto la guida di José Mourinho, non sembra più garantire la stessa stabilità e ambizione che ha contraddistinto gli anni recenti.