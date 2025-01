Ilnapolista.it - Kolo Muani, il Psg tratta la Juve come succursale: prestito secco di sei mesi per non far svalutare l’attaccante

, il Psglaper non farScrive L’Equipe che Didier Deschamps, ct della Nazionale, avrà apprezzato la notizia. Perché Randalnel Psg giocava pochissimo e nellantus (club caro a Deschamps) dovrebbe giocare di più. Così almeno ha assicurato Thiago Motta sia alfrancese che ad Al Khelaifi. Lantus lo prende inper sei, senza alcuna opzione d’acquisto. Il Psg evita di pagargli oltre 4 milioni di stipendio (li paga la) e magari giocando di più il suo cartellino potrà rivalutarsi. Insomma il Psglantusse fosse una sua. Il Psg perha speso 90 milioni nell’estate del 2023 e l’investimento fin qui si è rivelato decisamente infruttuoso per non dire fallimentare.