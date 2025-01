Ilfoglio.it - Il compleanno di Giorgia Meloni ad Abu Dhabi con l'amico Edi Rama. Renzi le rovina la festa

La cifra è tonda, 48, ma non tondissima come 50. E però ildella premierdiventa un piccolo grande fatto nella giornata politica odierna. La premier lo festeggia al lavoro, ad Abu, al summit sulla Sostenibilità. Secondo la narrazione "io non mi fermo mai". Con lei in questa trasferta c'è la figlia Ginevra, forse il regalo più bello. Ecco a proposito di cadeau: Edi, il premier d'Albania,e compagno di vacanze (ma anche del progetto per i centri di identificazione dei migranti che non si riesce a scartare). Tanti auguri, le cantadavanti ai giornalisti eccitati per il siparietto. E le regala un foulard, che tira fuori da un pacchetto rosso. Lei, quasi imbarazzata, lo indossa a mo' di copricapo e minimizza: "Che personaggio che sei". Intanto a Roma, ecco gli auguri via social alla leader più potente d'Europa, almeno secondo il giornale Politico.