Guida ufficiosa al Divisional Round di NFL

Le Wild Card sono alle spalle, e questo vuole dire solo una cosa: il miglior weekend di football della stagione è alle porte. Ecco le preview delle quattro sfide che compongono il, il meglio che la NFL possa offrire in questo momento: i campioni in carica e i loro problemi offensivi, i due principali candidati al premio di MVP, running back che hanno cambiato il volto delle loro squadre. Insomma, tutto ciò di cui avete bisogno per arrivare preparati alle quattro sfide del weekend.TEXANS @ CHIEFSCominciamo dalla partita che vede impegnati i campioni in carica di Kansas City in casa contro Houston, rematch della partita giocata poche settimane fa. I Chiefs edizione 2024 sono una squadra molto diversa da come siamo abituati a immaginarli. I quattro volte campioni NFL hanno chiuso la stagione all’ottavo posto in offensive DVOA, rivelandosi quindi un attacco molto efficiente.