Lanazione.it - Grave malattia, bimbo di 4 anni al Gaslini. Mobilitazione per aiutare la famiglia

Leggi su Lanazione.it

Albiano Magra (Massa Carrara), 15 gennaio 2025 – Si è messa subito in moto la macchina della solidarietà per il piccolo Andrea, ricoverato all’ospedaledi Genova con previsione di lungodegenza a causa di una. Alla tenerissima età di quattroe mezzo si trova già ad affrontare la prova più dura della vita e la notizia ha squarciato i cuori di un’intera comunità che si è stretta attorno alla. La Cri del Comitato di Albiano Magra ha lanciato una raccolta fondi per offrire tutto il supporto possibile ad Andrea ed ai suoi genitori, Lucia e Mattia, volontari della Croce Rossa albianese. “Tutti si sono attivati perla– riferisce il presidente della Cri di Albiano, Marcello Lo Presti – e stiamo riuscendo in questi giorni a reperire un alloggio per consentire alladi trasferirsi in affitto a Genova.