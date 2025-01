Dilei.it - Bianca Guaccero compie 44 anni, il regalo che vorrebbe ricevere da Pernice

Il 15 gennaio 2025i suoi 44e questo suo giorno speciale arriva in un periodo davvero felice della sua vita, visto che ha concluso la sua esperienza a Ballando con le stelle con una vittoria e, in seguito, non sono mancate le proposte lavorative. La presentatrice, infatti, ha cominciato una nuova avventura professionale in coppia con Nek al timone di Dalla strada al palco e presto sarà protagonista del Prima Festival, visto che è stata scelta da Carlo Conti per il ruolo di conduttrice dello show che precede il Festival di Sanremo.Ma anche a livello sentimentaleha cominciato il 2025 nel migliore dei modi, in coppia con Giov, suo coach a Ballando con le stelle. Proprio dal ballerino la conduttrice televisiva avrebbe volutoilpiù gradito per il suo compleanno.