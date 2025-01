Thesocialpost.it - Alberto Trentini arrestato in Venezuela, l’appello della madre: “Non lo sentiamo da mesi, trattato come un ostaggio”

Armandadi, non trova pace. Da due, lei e suo marito vivono nell’incertezza più totale. Il 15 novembre scorso, il loro figlio, cooperante italiano, è statoin. Da allora, nessuna notizia.Leggi anche: Italianoin, non si hanno notizie da 2. I familiari: “Intervenga il governo”Le parole“Siamo molto provati“, dice Armanda, con una voce che tradisce tutta l’angoscia. “Non sento mio figlio da due, da quando lo hanno portato via. Lui ora èdi quel Paese, ma è solo una pedina.”, 34 anni, si trovava inper una missione umanitaria. Durante ogni viaggio, aveva l’abitudine di inviare messaggi per rassicurare i genitori e condividere la sua posizione. Questa volta, però, tutto tace.