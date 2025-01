Zonawrestling.net - WWE: Lyra Valkyria fa la storia e diventa la prima campionessa Intercontinentale di sempre

Leggi su Zonawrestling.net

Questa notte il torneo femminile per assegnare il primo titolodellaè giunto al termine. Vista l’importanza del momento è stato scelto di posticipare la finale alla seconda puntata di Raw su Netflix, in modo che non venisse offuscata dalla parata di stelle e grandi match della premiére. In finale due ragazze in cerca di gloria nel main roster da tanto tempo,e Dakota Kai con lache in WWE ha già assaporato un titolo in singolo, avendo detenuto il titolo NXT battendo addirittura Becky Lynch.Grande rispettoTanta l’emozione per le due ragazzedel match, presto messa da parte per inseguire il sogno dire ladella. L’avvio è stato subito importante, breve fase di studio e poi lotta che si è spostata tra l’apron e bordo ring dove l’irlandese ha schiantato al suolo Dakota con un incredibile suplex.