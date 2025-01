Cityrumors.it - Tanti lavori a rischio entro cinque anni: ecco quali sono

Leggi su Cityrumors.it

Una tragedia per tante persone, una novità tecnologica per tante altre, è l’avanzamento dell’intelligenza artificiale che eliminerà davvero alcune professioni. E anche a breve e. Ma non per qualche provvedimento del governo o l’intenzione di qualche azienda di spostare stabilimenti di massa o qualche azienda ha deciso di fare licenziamenti modello Musk con X, ex Twitter. Niente di tutto questo.(Ansa Foto) Cityrumors.itL’intelligenza artificiale si sta imponendo sempre di più nella nostra società, aiutandoci nelle operazioni più disparate, ma la corsa all’innovazione ha anche delle conseguenze negative, come i possibili licenziamenti che paiono sempre più inevitabili. Sembra infatti cheil 2030 molte professioni saranno ridotte, mentre altre scompariranno del tutto.