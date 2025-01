Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 57-45, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: al via il secondo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-50 Altra tripla di Shields!!! Si porta subito su 12 punti segnati nel match. 60-50 Si riporta a -10.60-48 9 punit di Shields. Ma che tripla e che maturità !!Fallo normale. Rimessa.Fermato Le Day da Mattisseck. Proteste di Messina che vuole i liberi.57-48 A segno il libero.57-47 Si arrabbia Messina per un fallo che a parer suo Gillespie non ha commesso. Possibile gioco a 3 per McCormack.Time out in casa. Parziale di 10-2 a favore dei meneghini.57-45 Interferenza sul canestro do Tonut. Canestro valido quindi.55-45 Parabola altissima e precisissima di Mirotic. Che splendore!Rimbalzone di Gillespie su azione stupenda di Shields, poi McCormack frana su Bolmaro. Fallo e rimessa.53-45 Intesa Mirotic-Shields stupenda.