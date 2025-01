La regione Abruzzo finanzia un assegno di ricerca sulla "Nuova Pescara" al figlio del sindaco. Ma il Comune nascerà nel 2027

Leggi su Open.online

La fusione amministrativa di tre Comuni abruzzesi,, Montesilvano e Spoltore, avverrà a decorrere dal 1° gennaio, ma si sta già preoccupando della «riorganizzazione delle prestazioni per le persone con disabilità». Secondo il Fatto Quotidiano, laha infatti deciso dire undidi 24mila euro, rinnovabile per almeno tre anni, all’università “G. D’Annunzio” dedicato «All’istituzione dellae la contestuale riorganizzazione delle prestazioni in favore delle persone con disabilità». Il bando è stato vinto daltore Fabio Masci,deldi, il forzista Carlo. Mentre la convenzione con l’ateneo per la concessione dell’è stata firmata dal presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, anch’egli di Forza Italia.