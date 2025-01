Agi.it - Il martedì nero dei treni, guasti all'Alta velocità, ritardi fino a 6 ore

Leggi su Agi.it

AGI - Un guasto alla linea elettrica a Roma Termini ha causato la sospensione della circolazione deia partire dalle 18.10. È stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. Alle 19 le Ferrovie dello Stato hanno fatto sapere che "la circolazione è in graduale ripresa. I, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza cona 100 minuti, ma anche subire limitazioni di percorso o cancellazioni ed essere instradati su percorsi alternativi. Ma anche in mattinata si sono registrati disagi sulla rete ferroviaria nazionale, con pesantie cancellazioni, a causa di un guasto sulla linea adtra Firenze e Roma e di danni causati da maltempo sulla rete in Calabria, che hanno richiesto interventi tecnici.