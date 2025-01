I Lions ottengono il pareggio con il Leeds dopo l’ultima partita del terzo turno della FA Cup

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-13 23:20:00 Ecco quanto riportato poco fa:Il colpo di testa di Mihailo Ivanovic nel primo tempo e i gol di Casper De Norre e Ra’ess Bangura-Williamsl’intervallo hanno regalato al Millwall, club del campionato, la vittoria su Dagenham e Redbridge di quinta divisione neldelFA Cup al The Den.L’attaccante serbo Ivanovic ha segnato il suogol stagionale al Millwall in modo frammentario da quasi sulla linea al 30?.LA TESTATA IN IMMERSIONE DEL SALMONE! Mihailo Ivanovi? con forse il finale più strano che abbiamo visto. 1-0 per il Millwall #ITVCalcio #FACup @MillwallFC pic.twitter.com/F0wZuDCODR— ITV Calcio (@itvfootball) 13 gennaio 2025Ivanovic ha tirato sopra la traversa da distanza ravvicinatal’intervallo, ma il suo spreco è stato riscattato quando il centrocampista belga De Norre ha tirato al volo su cross di Joe Bryan a 20 minuti dalla fine.