Ilfattoquotidiano.it - Flop del programma per riportare al lavoro i disoccupati: solo il 36% ha trovato un posto. Gli incentivi ad assumere? Aumentano i divari

Poco più di un terzo delle persone prese in carico dalGol – Garanzia occupabilità lavoratori – haundopo le attività nelle quali è stato coinvolto. Di queste, il 58% ha avuto un contratto a tempo. In numeri: i partecipanti sono stati 3,1 milioni, quindi le persone che hannoun’occupazione sono meno di 1,2 milioni. I dati arrivano dal Rapporto 2024 dell’Inapp, l’Istituto per l’analisi delle politiche pubbliche, presentato martedì alla Camera dei deputati.Il, va ricordato, è finanziato con 5,4 miliardi di euro a valere sul Pnrr e si pone una serie di obiettivi di politiche attive delnel quinquennio dal 2021 al 2025: la presa in carico di almeno 3 milioni di persone, platea che deve essere formata per il 75% dadi lunga durata, under 35, over 55, donne e disabili.