Colpo a sorpresa Inter Oaktree gongola | Marotta ha un piano per chiudere

L’è una squadra abbastanza ferma sul mercato ma intanto la società lavora costantemente in vista del futuro.Continua senza sosta la stagione dell’di Simone Inzaghi e domani sera il club nerazzurro affronterà il Bologna a San Siro, nel recupero del turno fermo per la supercoppa italiana. L’è dietro in classifica ma ha due gare in meno rispetto al Napoli capolista ed ha l’opportunità di avvicinarsi con un successo.ha unper(Lapresse) TvPlayInzaghi ha gli uomini contati a centrocampo dove Mkhitaryan e Calhanoglu sono ai box per infortunio mentre Frattesi è alle prese con i rumors di calciomercato. Un mercato che l’vive quasi ferma sul mercato, non ci sono colpi all’orizzonte e allo stesso tempo il club pianifica il futuro doveha le idee chiare, serve un ringiovanimento della rosa.