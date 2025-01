Quotidiano.net - Angela. Caputi. Bijoux da sogno

Leggi su Quotidiano.net

di Eva Desiderio "Nel 2025 festeggio cinquant’anni di attività e mi fa effetto perché la mia è un’azienda di prima generazione. Ho fatto tutto da sola, è vero, ma ho imparato che il lavoro si fa in gruppo, avendo una visione e un buon team". Non ha dubbi, "una artigiana" come ama definirsi. Ma anche stilista, imprenditrice, creativa, artista, donna di cultura che ha fatto delle sue mani e del suo ingegno il cardine del brand che porta il suo nome seguito da ’Giuggiù’, il soprannome pieno di affetto datole dal suo babbo. EGiuggiù nel cuore è rimasta quella bambina che diventata donna e da cinquant’anni ama abbellire le donne coi suoiin resine plastiche che solo lei sa rendere artistiche e preziose, frutto di fantasia e design perfetto. Oggetti del desiderio che hanno conquistato il mondo con la loro esclusività.