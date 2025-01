Lanazione.it - Abetone, infortuni sulle piste e incidenti stradali: soccorse 14 persone da novembre

(Pistoia), 14 gennaio 2025 – C’è chi ha perso l’orientamento, chi è scivolato o chi è finito fuori strada. Da fine, sono state 14 lesalvate dal soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagf) della stazione dell', che operano raccordandosi e coordinandosi con il corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico di Toscana ed Emilia-Romagna, con i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell'ordine. Si tratta di appassionati di sport invernali e di escursionisti, che devono ringraziare le preziose "attività di salvaguardia della vita umana in montagna, condotte con professionalità e coraggio, spesso in condizioni metereologiche avverse, a causa di neve, vento, ghiaccio e nebbia", come evidenziano dal soccorso alpino. In particolare, spiegano i finanzieri facendo un resoconto delle operazioni, un'escursionista di Bologna a finesi è fratturata una caviglia nel comune diCutigliano: recuperata da una squadra di soccorso, è stata affidata all'elisoccorso Pegaso, che l'ha trasportata all'ospedale di Pistoia.