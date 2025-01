Bergamonews.it - Teatro in famiglia: a Treviglio in scena “Lettere da molto lontano”

. Una sera d’estate, in un angolo di un parco, seduto in cima ad una catasta di sedie e piccoli mobili, uno Scoiattolo sta scrivendo delle. Questesono indirizzate alla Balena, al Pinguino, al Grillo, ma in particolare alla “sua cara, carissima Formica”. In un’altra lettera portata dal vento, l’Elefante chiede alla Chiocciola di poter danzare almeno una volta con lei sopra il suo guscio, è il suo desiderio più grande, quello di essere leggero, quello di essere come nessuno si aspetta che lui sia. Dietro una porta la Formica si prepara a partire per un viaggio oltre l’orizzonte per sapere dove finisce il cielo. Riuscirà la Formica a partire? L’Elefante danzerà sulla fragile casa della Chiocciola? La Talpa riceveràscritte da qualcuno che non sia lei stessa? L’Effimera, che vive un solo giorno, sarà presente l’indomani al compleanno del Bosco?Si entra così, in punta di piedi e di lettera in lettera, attraverso lo spettacolo, in un bosco magico e un mondo sospeso, abitato da animali che ci fanno da specchio: i mobili accatastati diventano presto piccole e grandi tane che illuminano solitudini, intimità, attese e legami indissolubili.