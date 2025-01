Perde il controllo dell’auto e finisce nella scarpata | ritrovato solo nella mattina il corpo di un uomo senza vita

Leggi su Dayitalianews.com

Drammatico incidente stradale a Vignolo, in provincia di Cuneo, dove è morto Sandro Sganzerla, operatore forestale di 47 anni che ha perso ildella sua vettura finendo in unae ribaltandosi in un campo adiacentenotte tra domenica 12 e lunedì 13 gennaio. Per la precisione l’incidente si è verificato lungo la provinciale che porta da Borgo San Dalmazzo a Cuneo.Auto giù: malore o guasto meccanico?Secondo la ricostruzione, per motivi ancora da accertare il 47enne ha perso ildel mezzo finendo in una zona dove c’è una fitta vegetazione, quindi gli automobilisti di passaggio non hanno potuto vedere la vettura incidentata.ladi lunedì 13 gennaio, quando un passante ha notato il veicolo capovolto, sono stati allertati i soccorsi.