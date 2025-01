Ilrestodelcarlino.it - ’Nova e Ficocle’, il nuovo libro di Brighi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Doppia presentazione per ildi Giancarlo, appassionato studioso del territorio, dal titoloe Ficocle. Con greci e romani quanta storia!’. Il primo appuntamento giovedì 16 gennaio, alle 17, alla biblioteca comunale di Cervia mentre il secondo si terrà e lunedì 20 gennaio, alle 16, a Cesena, nella sala Cacciaguerra del Bcc Romagnolo in viale Bovio, alla presenza dell’assessore alla Cultura Camillo Acerbi. Il volume di 96 pagine non è in vendita ed è stampato a titolo personale dall’autore con il contributo di BCC Romagnolo. Ai presenti alle due presentazioni sarà consegnata una copia. "Ricostruito il confine secondo la ’Concordia’ del 1288 fra fiume Savio e via del Confine, passando alla scomparsa ecclesia di San Damiano (San Martino ma in pievato di Ronta), via Quarantole e il CampoLongo di Cesena.