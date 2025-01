Mistermovie.it - Mister Movie | Ariana Grande sarà Megara per il remake live-action di Hercules di Disney?

Leggi su Mistermovie.it

ha finalmente risposto alle speculazioni riguardanti il suo possibile ruolo comenel prossimodidi. La cantante, che ha recentemente incantato il pubblico con la sua interpretazione di Glinda in Wicked, è stata oggetto di numerosi casting da parte dei fan sin dall’annuncio del film. Tuttavia, sebbenesia lusingata dal supporto ricevuto, ha una visione diversa per il ruolo di Meg.In una recente intervista al podcast Awards Circuit di Variety,ha commentato la situazione:“È davvero divertente, perché sono cresciuta cantando le parti delle Muse. ride . Ho visto alcune di queste discussioni, ma non è mai stata una vera e propria conversazione,” ha spiegato.ha poi aggiunto di amare trasformarsi per ruoli più oscuri come quello di, ma quando le è stato chiesto chi avrebbe dovuto interpretare il ruolo, ha subito indirizzato i riflettori sulla sua amica Elizabeth Gillies.