Ilrestodelcarlino.it - De Paz parla di attacco premeditato: "Volevano colpire la nostra sede"

"Un", secondo Daniele De Paz. Non tanto contro la sinagoga, che "non è stata toccata" – ripete il presidente della comunità ebraica –, ma contro ladella comunità stessa, in via de’ Gombruti, dove i rivoltosi "hanno scelto di passare appositamente". De Paz, cos’è successo? "Da piazza San Francesco il presidio, organizzato assieme ai pro-Palestina, si è spostato con cattive intenzioni e non casualmente in via de’ Gombruti". Come mai, secondo lei? "Per arrivare in via D’Azeglio o in questura potevano optare per altre strade. Hanno scelto via de’ Gombruti perché lì c’è il portone di accesso agli uffici, alla segreteria, alla residenza di cittadini iscritti alla comunità. Si accede anche alla sinagoga, ma il vero ingresso è in via Finzi". Poi? "Hanno trovato un cantiere, sapevano fosse lì, e l’hanno smembrato bloccando la strada con le recinzioni e il materiale edile.