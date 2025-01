Ilrestodelcarlino.it - Brilla il successo della Stadium a San Lazzaro

E’ la splendida vittoriaMirandola a S.di Savena, 3-1 (21/25 25/14 25/21 25/18) sul campocapolista Hokkaido Bologna, ad illuminare tutto il programma del volley minore modenese: una vittoria che vale oro per la classifica e per il morale, e soprattutto che vale la quasi sicura qualificazionesquadra di Bicego alla Coppa Italia di serie B, dove affronterà una tra Codyeco S.Croce, e Maxitalia Sestese. E’ soprattutto una grossa prova di forza psicologica, considerando il primo set perso, che poteva condizionare l’intera gara. Bene anche la National Villa d’Oro, che non concede spazio all’Asola, e lo strapazza a domicilio: grazie al, la National mantiene le speranze di Playoff. Nelle altre gare maschili sfiora una vittoria importantissima l’Univolley Carpi, battuta 2-3 (25/21 21/25 25/23 21/25 15/17) in casa dall’Ongina Monticelli: dopo essere andata due volte avanti, i carpigiani hanno subito la rimonta dei piacentini.