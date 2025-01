Basket serie B interregionale Use Empoli soccombe sotto le triple di San Miniato

Leggi su Corrieretoscano.it

Etrusca San– Use Computer Gross87-75 (18.21, 43-33, 62-50)ETRUSCA SAN: Malvolti ne, Ermelani 5, Caglio 22, Metsla 20, Menconi 32, Scardigli, Re 3, Marrocchi ne, Alexander ne, Granchi, Ndour, Cravero 4. All. Martelloni (ass. Menconi/Gori)USE COMPUTER GROSS: Giannone 14, Marini, Baccetti 3, Sesoldi 8, Rosselli 16, Ramazzotti 2, de Leone 8, Mazzoni ne, Quartuccio 2, Cerchiaro ne, regini ne, Maric 22. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)ARBITRI: Corsi di Pisa e Deliallisi di LivornoSAN– Va alla capolista Sanil derby di Bcontro l’Use.Piovonosull’Use Computer Gross, per la precisione 18 su ben 35 tentativi pari ad una percentuale del 51 per cento. Stavolta niente miracoli, niente ribaltoni come nella gara di andata.L’Etrusca Sanporta a casa in modo chiaro e netto il derby di Fontevivo per 87-75 grazie questi numeri, figli dei 74 punti sugli 87 totali segnati da Menconi, Caglio e Metsla, quest’ultimo uscito dalla panchina.