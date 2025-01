.com - Promozione / Gabicce Gradara tre punti che avvicinano alla zona play off

In gol Gallotti su rigore nella ripresa. Il Sassoferrato Genga sul finale trova il pari ma la rete viene annullata per fuorigiocoVALLESINA, 12 gennaio 2025 – Ilconquista i trea spese del Sassoferrato Genga e aggancia il quinto posto in compagnia di Tavullia Valfoglia, Villa San Martino e Marina.Il gol partita al 14? della ripresa su rigore per fallo di mano di Marzioni su cross di Magi con pfinita in calcio d’angolo: rete di Gallotti che spiazza il portiere (1-0).Nel primo tempo al 7? Magi colpisce il palo sul vertice dell’area piccola in acrobazia, dall’altra parte al 19? tiro di Paoletti dal limite respinto a terra da Andreani; al 20? Piermattei in area sulla sinistra scarta due avversari e tira sul palo protetto da Andreani; infine al 22? scambio Ricci-Piermattei che in area rimette rasoterra al centro ma piano e Andreani para a terra.