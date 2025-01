Liberoquotidiano.it - M-Il figlio del secolo? Ritmo, musica e sete di potere: fiction promossa

Tra Arancia meccanica e Jeeg Robot d'acciaio. Sesso, violenza e carnazza, direbbe Roberto Freak Antoni, il Vate (per restare in tema) del rock demenziale. Per essere l'appuntamento televisivo più atteso d'inizio 2025 M. - Ildelha un po' deluso più di uno spettatore. Le prime due puntate alternano momenti riusciti ad altri discutibili, e alla fine sui social, il termometro più fedele in questi casi, per Luca Marinelli è tutt'altro che un plebiscito. Bella beffa, visto che per interpretare il Duce si è quasi giocato l'amore della nonna fervente antifascista. Però bisogna mettere a fuoco un punto: il regista britannico Joe Wright guarda più al mondo che all'Italia, pensando a un prodotto da esportazione. «Leggerino» e impreciso, ma per lunghi tratti godibile, dinamico, claustrofobico e cinetico come sanno essere le miglioricontemporanee.