Il grande freddo, in arrivo una corrente artica

AGI - Sta arrivando ilsu gran parte d'Italia grazie alle correnti polari. Il maltempo imperversa soprattutto al centrosud e sulle isole. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, ci saranno precipitazioni diffuse, più insistenti e abbondanti nel meridione. Neve sui rilievi mediamente a partire dai 400-600 metri tra Molise, Campania, Basilicata e Puglia, mentre attorno agli 800-1000 metri sulla Sila. Nubi in transito al centro con occasionali deboli nevicate sull'Abruzzo a partire dai 300-500 metri, mentre ampie schiarite interesseranno le regioni settentrionali. Le temperature tra oggi e l'avvio della prossima settimana sono attese in diffuso calo. Gelate estese nei prossimi giorni specie sulla Pianura Padana con picchi anche inferiori ai -5 C tra Piemonte ed Emilia. Le temperature si porteranno diffusamente al di sotto delle medie del periodo, anche di 4-6 C tra domenica e l'avvio della prossima settimana, specie sui settori adriatici ed Appennino, ed al nord nei valori minimi.