Giovanna Ralli assente a Domenica In

Cambio d’ospite per Mara Venier a poche ore dalla diretta diIn. Annunciata nel parterre di oggi, DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi chenon parteciperà alla puntata. L’attrice romana, che lo scorso 2 gennaio ha compiuto 90 anni, è costretta al forfait per un problema di salute.Riccardo Fogli aIn al posto diAl suo posto, la Venier ha chiamato Riccardo Fogli, reduce dalla prima puntata di ieri sera di Ora o Mai Più, dove è uno degli otto coach.Confermati gli altri ospiti, a cominciare dalle coppie che apriranno la puntata con Paolo Fox e le previsioni dei dodici segni dello zodiaco per il 2025: Simona Ventura con il marito Giovanni Terzi, Andrea Roncato con la moglie Nicole, Minnie Minoprio con il marito Carlo, Giucas Casella con la compagna Valeria, Natasha Stefanenko con il marito Luca e Maurizio Ferrini con la compagna Sara.