Gazamedia | verso accordo sugli ostaggi

12.34 Le Forze di Difesa israeliane hanno di recente approvato piani per il ritiro delle truppe da più aree della Striscia di Gaza, mentre progrediscono i negoziati sul rilascio degli. Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz che parla di notizie "non infondate". Secondo il giornale, l'arrivo di Trump alla Casa Bianca ha impresso un'accelerazione. Glisarebbero liberati in 2 fasi:prima donne,malati e anziani. Fonti palestinesi parlano del rilascio di 3mila detenuti palestinesi.