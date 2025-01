Ilnapolista.it - Caprile il migliore di Milan-Cagliari: il ruolo di gregario a Napoli gli stava stretto

Eliaè ildi. Nessun dubbio, nemmeno sui principali quotidiani. Effettivamente ildigli. Il punto strappato via da San Siro porta il suo nome.vede sbucare rossoneri da ogni lato, lui vola ovunque“Il, con il portiere, nuovo acquisto ein campo, non ruba niente. Il Diavolo tira tanto in porta senza impensierire“. Il portiere delè praticamente perfetto, tanto che il quotidiano lo premia con un 7,5: “atterrato da5 giorni fa, non ha ancora disfatto la valigia. Ambientarsi? Macché: sul punto ci sono le sue manone“.Stesso voto dalla Gazzetta dello Sport che sull’exdice:“Ilgioca oggi un altro calcio, più immediato e meno arzigogolato. È mancata la cattiveria sotto porta, difetto che si è sommato ai pregi di Elia, nuovo portiere del, fresco di arrivo dale subito in versione “respingi-tutto”, salvo il gol subito“.