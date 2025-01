Ilfattoquotidiano.it - “Un’azienda che ha utili e riceve sussidi pubblici non può avere il diritto di licenziare”: l’appello dei sindacati europei di fronte alla crisi dell’auto

“Chiediamo cheche che ha, distribuisce dividendi o, non debbadi”. Parola di Frederic Toubul, sindacalista francese della Ftm-Cgt, tra gli ospiti dell’incontro internazionale organizzato dFiom Cgil in vista dello sciopero europeo del 5 febbraio a Bruxelles. Una richiesta condivisa anche dai tanti sindacalistisaliti sul palco. DFranciaSpagna. DTurchiaGermania. “Il conflittoVolswagen è stata una dichiarazione di guerra ai dipendenti e al sindacato – attacca Christian Egner, del sindacato tedesco Ig Metall – perché subito dopo aver distribuito dividendi per quattro miliardi, hanno annunciato licenziamenti e delocalizzazioni”. La richiesta comune è quella di vincolare i finanziamentia politiche industriali che tutelano il lavoro.